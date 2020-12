1









Gigio Donnarumma non ha ancora dato segnali al Milan sul possibile rinnovo del contratto in scadenza, la situazione in casa rossonera è sempre monitorata da lontano dalla Juventus, che segue da anni il portiere classe '99 individuato come eventuale erede di Szczesny per il futuro. Da qualche tempo però la pista Donnarumma per la Juve si è raffreddata, con Real Madrid, Chelsea e Psg che invece si sono già mosse contattando Raiola per capire la fattibilità dell'operazione.