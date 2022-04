Otto anni fa la Juventus espugnava lo Stade de Gerland di Lione nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Contro i rossoazzurri, sconfitti anche in questa stagione (ma in Champions League e al nuovo Parc OL), decise il gol di Leonardo Bonucci a cinque minuti dallo scadere. Ma la gara si rivelò comunque più complicata del previsto, con gli uomini di Garde autori di una prestazione attenta e compatta di fronte al proprio pubblico. Con l’1-0 maturato in Francia e il 2-1 ottenuto al ritorno allo Juventus Stadium i bianconeri di Conte approdarono quindi in semifinale, dove saranno poi eliminati dal Benfica.