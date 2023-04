Il 3 aprile è una giornata storica per la. Oggi, nel 2006, è nato per la prima volta un canale televisivo dedicato h24 alla Juventus. Diciassette anni fa infatti veniva presentato Juventus Channel - oggi Juventus tv - poi lanciato il 1° novembre successivo. Il canale prevedeva già le immagini degli allenamenti settimanali, le interviste ai giocatori e le conferenze stampa pre e post partita; programmi d'approfondimento sulla prima squadra e altri dedicati alle giovanili. Per immergersi a 360° nel mondo Juve. Oggi sembra la normalità, ma quel giorno fu una svolta.