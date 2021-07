Oggi è tempo di bilanci in casa Juve. Bilanci che riguardano il suo giocatore più importante: Cristiano Ronaldo. Sì perché questo 10 luglio 2021 arriva esattamente tre anni dopo quel 10 luglio 2018 in cui il club bianconero sbalordiva il mondo del calcio annunciando l'arrivo di CR7 dal Real Madrid.L'arrivo di Ronaldo ha permesso a tutto l'ambiente die ha permesso a tanti suoi compagni di squadra di confrontarsi e apprendere da lui. Proprio ieri elogiavamo di Federico Chiesa la capacità di interiorizzare tanto della grandezza del fuoriclasse portoghese nell'alzare il suo livello in maniera esponenziale grazie al duro lavoro e alla mentalità ferrea e costante.E poi Ronaldo hala crescita sui social edopo il suo arrivo a Torino sono lì a testimoniarlo.Da quando si sbloccò finalmente alla 4^ giornata dell'ultimo campionato del primo Allegri juventino, con quella doppietta contro il Sassuolo, al sigillo nel match contro l'Inter vinto nel finale del difficile campionato targato Pirlo. In mezzo, anche la gestione Sarri, che mise a nudo tutte le difficoltà che si possono avere a gestire un campionissimo del genere. Cheaccettando di giocare per lui.Una sorta di "tacito accordo" che ha funzionato tante volte nella carriera di Ronaldo, soprattutto nel galattico Real Madrid di Ancelotti e soprattutto Zidane.fino al 4° posto strappato per i capelli quest'anno. E le eliminazioni clamorose (soprattutto quelle con Sarri e Pirlo) dalla Champions League.Colpa o meno di Ronaldo? Non è ora questa la sede per dare tale risposta. Ma il bilancio di questo triennio parla diE di una squadra che peròvisto nella parte precedente della sua carriera. Il suo palmarès juventino parla di 2 scudetti, 2 Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Oltre al titolo di capocannoniere in Serie A quest'anno.Cosa sarà meglio fare adesso con CR7, ora che stiamo passando il terzo anniversario del suo matrimonio con la Vecchia Signora, lo decideranno lui stesso insieme a Mendes, e Federico Cherubini assistito da mister Allegri e benedetto dal presidente Agnelli.