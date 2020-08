Era il 3 agosto 2018 quando la Juventus ufficializzava l'Under 23, la seconda squadra bianconera iscritta la campionato di Serie C: unico club a fare una squadra Under 23. In due stagioni, prima con Zironelli e poi con Pecchia, sono stati raggiunti traguardi importanti tra i quali la Coppa Italia di Serie C conquistata quest'anno e l'accesso ai playoff. Dal prossimo anno l'allenatore dell'Under 23 sarà Andrea Pirlo che torna alla Juve e debutterà da allenatore proprio in bianconero.