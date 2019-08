Il 3 agosto di sedici anni fa, al Giants Stadium di East Rutherford andava in scena una delle super-classiche del calcio italiano: Juventus-Milan. Nella rivincita della finale di Champions League di pochi mesi prima, i bianconeri di Lippi e i rossoneri di Ancelotti si affrontavano per sollevare al cielo la Supercoppa Italiana.



ANCORA AI RIGORI - In un match tiratissimo fino all’ultimo minuto, lo spettro dei calci di rigore si materializza ancora una volta. Pirlo trafigge Buffon nei minuti di recupero del primo tempo supplementare, ma Trezeguet trova l’insperato pareggio pochi secondi più tardi: è 1-1, si decide tutto dagli undici metri. Stavolta però Shevchenko non riesce a far esultare i suoi, che escono sconfitti dal terreno statunitense: decisiva la parata di Gigi su Brocchi. La Juve vince la quarta Supercoppa della propria storia, quella moralmente dedicata a Vittorio Caissotti di Chiusano, storico presidente scomparso appena quattro giorni prima.