Stagione 2002-03, Marcello Lippi in panchina e primo trofeo conquistato il 3 agosto 2003, quando la Juventus vince la Supercoppa italiana a New York ai calci di rigore contro il Milan. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, botta e risposta tra Andrea Pirlo e David Trezeguet ai supplementari: nel recupero del primo tempo l'ex centrocampista (e oggi allenatore dell'Under 23 della Juve) porta in vantaggio i rossoneri su rigore, e un minuto dopo il francese pareggia subito. Ai rigori decisivo l'errore di Brocchi che regala la coppa alla Juve.