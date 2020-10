Decretato dal Giudice Mastrandrea il 3-0 per la Juventus (con penalità in classifica al Napoli), la palla ora passa ad Aurelio De Laurentiis. O meglio, a Mattia Grassani, legale del club partenopeo, che già nei giorni scorsi aveva dichiarato senza mezzi termini che la società campana avrebbe agito subito in caso di sconfitta a tavolino.

LA STRATEGIA - Come si legge su Calciomercato.com l'avvocato è già al lavoro per vincere questa "guerra". Una volta persa la prima battaglia, le prossime si combatteranno nei successivi gradi di giudizio della giustizia sportiva. Il prossimo step è la Corte Sportiva d'Appello, che si potrà pronunciare entro un mese. Eventualmente c'è il terzo grado sportivo, il Collegio del Coni. Infine, a mali estremi estremi rimedi: il ricorso al Tar. Grassani punterà sulla piena legittimità dell'intervento dell'Asl e sulla bontà del comportamento del Napoli nel non essere partito alla volta di Torino due sabati fa.

L'OTTIMISMO - Che sia di facciata o meno, il club azzurro ha espresso buone sensazioni sulle possibilità di vittoria attraverso il suo tweet di stasera. Di sicuro sarà una partita lunga e avvincente. La Juve ha piazzato il primo attacco, ora c'è il contrattacco napoletano.