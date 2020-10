La vittoria per 3-0 a tavolino per la Juventus contro il Napoli, decretata dal Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea, determinerà le reazioni della società di Aurelio De Laurentiis, pronto a ricorrere a tutti i gradi di giudizio del sistema sportivo italiano per chiedere la ripetizione della partita. Ma per adesso dal club partenopeo non arrivano reazioni di nessun tipo: l'ultima news che si legge sul sito ufficiale è il report dell'allenamento odierno.

IL COMUNICATO BIANCONERO - Questo invece si legge su Juventus.com: "È arrivata, relativamente alla partita Juventus-Napoli, in programma il 4 ottobre scorso e non disputatasi per l’assenza della squadra ospite, la decisione del Giudice Sportivo, che ha sanzionato il Napoli con la sconfitta per 3-0 e con la penalizzazione di un punto in classifica". Segue link al comunicato ufficiale della Lega.