1









Sono trascorsi 35 anni dalla tragedia che sconvolse per sempre il calcio europeo: Liverpool e Juventus in campo, per una finale di Coppa dei Campioni segnata da una tragedia indimenticabile. Il teatro fu lo stadio Heysel di Bruxelles, le vittime 39 innocenti, uccisi da una follia umana che avrebbe macchiato questo sport in modo indelebile. Quella sera, al termine di un match iniziato oltre un’ora dopo il previsto e in un clima surreale, la Juve di Trapattoni sollevò la sua prima Coppa dei Campioni grazie all’1-0 firmato Platini. Ma a distanza di 34 anni, a rimanere incisi per l’eternità sono i nomi di coloro che quel 29 maggio 1985 persero la vita:



1. Rocco Acerra

2. Bruno Balli

3. Alfons Bos

4. Giancarlo Bruschera

5. Andrea Casula

6. Giovanni Casula

7. Nino Cerullo

8. Willy Chielens

9. Giuseppina Conti

10. Dirk Daeneckx

11. Dionisio Fabbro

12. Jaques François

13. Eugenio Gagliano

14. Francesco Galli

15. Giancarlo Gonnelli

16. Alberto Guarini

17. Giovacchino Landini

18. Roberto Lorentini

19. Barbara Lusci

20. Franco Martelli

21. Loris Messore

22. Gianni Mastroiaco

23. Sergio Bastino Mazzino

24. Luciano Rocco Papaluca

25. Luigi Pidone

26. Benito Pistolato

27. Patrick Radcliffe

28. Domenico Ragazzi

29. Antonio Ragnanese

30. Claude Robert

31. Mario Ronchi

32. Domenico Russo

33. Tarcisio Salvi

34. Gianfranco Sarto

35. Amedeo Giuseppe Spolaore

36. Mario Spanu

37. Tarcisio Venturin

38. Jean Michel Walla

39. Claudio Zavaroni