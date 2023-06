C'è stata un'epoca in cui il calcio ungherese era uno dei punti di riferimento a livello europei, e quindi mondiale. Era una delle scuole del famoso "calcio danubiano". E quante partite si disputavano, nei tornei progenitori delle moderne coppe europee, tra squadre italiane e magiare!Ad esempio, in due occasioni, sempre il 29 giugno, la Juventus affrontò formazioni ungheresi. In entrambi i casi, nella Coppa dell'Europa Centrale. Nel 1932 un 4-0 rifilato al Ferencvaros con doppietta di Cesarini, e nel '33 un 6-2 contro l'Ujpest con Varglien e Orsi sugli scudi.Era la "Juve del Quinquennio"