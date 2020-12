Il 29 dicembre è un giorno in cui, storicamente, non si è quasi mai giocata la Serie A. Un anno fa, quando era in auge il "Boxing Day" all'italiana i bianconeri di Allegri sfidarono e batterono 2-1 la Sampdoria chiudendo il girone d'andata a 53 punti. Prima di allora l'ultima volta che la Juve aveva giocato in questo giorno era nel 1963, ben 56 anni fa. Quella volta però non finì molto bene. La squadra allenata da Eraldo Monzeglio (subentrato a stagione in corso a Paulo Amaral) perse per 2-1 a Bologna che in quella stagione vinse lo scudetto. Reti di Nielsen e Bulgarelli per i Rossoblu e gol di Sivori per i bianconeri.