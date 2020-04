A dire il vero, l'avventura di Eljero Elia alla Juventus non è stata un granché: 5 presenze tra campionato e Coppa Italia, una sola partita da titolare per un minutaggio totale di una partita e mezzo, più o meno. L'ultima partita dell'olandese è stata proprio il 29 aprile del 2012, quando in casa del Novara subentrò a Mirko Vucinic al 64' subito dopo il gol del 4-0 dell'attaccante montenegrino. Dopo una stagione tra panchina e tribuna, Elia festeggia comunque lo scudetto prima di essere ceduto al Werder Brema per 5,5 milioni più 2 di bonus.