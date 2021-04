Tra le tante squadre in cui ha giocato Marco Borriello, ci sono anche sei mesi con la Juventus. I bianconeri l'hanno preso nella sessione invernale del mercato 2011-12 in prestito dalla Roma per 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. L'inizio non è positivo perché Borriello viene fischiato dai tifosi per un presunto rifiuto del trasferimento, poi smentito dal giocatore, nelle sessioni precedenti. A fine stagione la Juve non riscatta Borriello, che chiude il campionato con due gol: uno col Cesena e l'altro col Novara la giornata successiva, il 29 aprile 2012. Quello è l'ultimo centro in bianconero.