Ventisei anni fa, ma poco è cambiato da allora. Quando la Juventus parte per Firenze, sa benissimo che non sarà una partita normale. E l'ostilità dei tifosi della Fiorentina, allora più di oggi forse, aveva anche un nome e cognome, quello di Roberto Baggio. Così, ecco le immagini del match andato in scena il 29 aprile del 1995, con la Juventus che rifila quattro gol alla Fiorentina di Batistuta: a segno, ovviamente, anche il grande ex, quel Divin Codino che ha infiammato una delle rivalità più accese del calcio italiano.