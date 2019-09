Nella dolorosa notte del San Paolo, con il Napoli che stravince la Supercoppa Italiana per 5-1 contro una Juventus da dimenticare, c'è spazio anche per una storica ricorrenza in casa bianconera. È il 1 settembre del 1990 e gli azzurri, guidati da Diego Armando Maradona conquistano con un'incredibile cinquina il trofeo nazionale. Nella Juventus di Maifredi, però, fa il suo esordio assoluto un campione come Roberto Baggio, che sigla anche il suo primo gol in bianconero. In tutto saranno ben 115 in carriera a Torino, in 200 presenze tra tutte le competizioni.