29 agosto 1998, la Juve sfida la Lazio per la Supercoppa Italiana ma perde 2-1 e tra i marcatori biancocelesti c'è anche Pavel Nedved. Si giocava al Delle Alpi, stadio di casa per la squadra campione d'Italia (soluzione tutt'altro che errata...). Quella volta, però, a trionfare furono i biancocelesti, all'ultimo secondo, proprio come successo nel 2017. Vantaggio biancoceleste con Nedved, pareggio della Juve con Del Piero su rigore segnato all'87, e, a tempo praticamente scaduto gol vittoria di Sergio Conceiçao che 94' consegna alla Lazio il primo trofeo di quella stagione.