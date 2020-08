1









Il 2007 fu l'anno del ritorno della Juventus nel grande calcio dopo l'annata in Serie B dovuta a Calciopoli. La ripresa avvenne in campionato il 25 agosto battendo 5-1 il Livorno, mentre 4 giorni dopo arrivò un successo pure in Coppa Italia. La squadra di Ranieri eliminò il Parma vincendo 3-1 al Tardini: a sbloccare il risultato fu un terzino sinistro appena riscattato dal Siena, che quella sera segnò il suo unico gol ufficiale in bianconero. Parliamo di Cristian Molinaro, che trovò la girata di testa vincente su cross dalla trequarti di Chiellini. Le altre reti juventine furono di Almiron e Salihamidzic.