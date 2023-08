29 agosto 1998, la Juve sfida la Lazio per la Supercoppa Italiana, esattamente come accaduto quest'anno. Nel lontano '98, però, si giocava al Delle Alpi, stadio di casa per la squadra campione d'Italia (soluzione tutt'altro che errata...). Anche quella volta, però, a trionfare furono i biancocelesti, anche quella volta all'ultimo secondo. Vantaggio biancoceleste con Nedved, pareggio della Juve con Del Piero su rigore nel finale, all'87, e gol vittoria biancoceleste firmato Sergio Conceiçao al 94'. Le similitudini con quella di quest'anno sono impressionanti.