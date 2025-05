'280 milioni di assenti'. Juventus, il danno è enorme

Getty Images

Nelmomento più delicato e importante della stagione, lasi presenta alcon una vera e propria mini-squadra ferma ai box. Contro il, nella sfida che può valere un posto in, saranno ben dieci i bianconeri che non prenderanno parte alla gara dal primo minuto. Tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche, la cifra è tonda: dieci assenze pesanti che valgono complessivamente oltre 280 milioni di euro.Fuori per problemi fisici o squalifica ci sono Yildiz, Vlahovic, Koopmeiners, Bremer, Cabal, Gatti, Milik e Kelly: otto giocatori indisponibili che dovranno seguire la partita dalla tribuna. A questi si aggiungono Douglas Luiz e Francisco Conceicao, che secondo le indicazioni della vigilia partiranno dalla panchina e non rientrano nelle prime scelte di Igor Tudor, almeno a inizio gara.

Una situazione di vera emergenza per l’allenatore croato, che dovrà affidarsi a chi è rimasto e sperare in una risposta forte da parte del gruppo. L’assenza di Vlahovic, il giocatore più prolifico della stagione, e quella di Yildiz, esploso come elemento decisivo nei mesi scorsi, pesano come macigni. Ma lo stesso vale per le esclusioni in difesa e a centrocampo, dove l’assenza di Koopmeiners ha tolto una soluzione cruciale alla manovra.La Juventus si gioca una fetta di futuro, ma dovrà farlo con risorse ridotte. In palio non c’è solo un risultato, ma la possibilità di non fallire l’obiettivo minimo stagionale: rientrare tra le prime quattro d’Italia.