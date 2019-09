Il 28 settembre del 2004 la Juventus scende in campo allo stadio Delle Alpi di Torino contro il Maccabi Tel Aviv, per la seconda giornata dei gironi di Champions League. A sancire il successo della Juve, un gol di Mauro German Camoranesi, che sblocca la gara nel primo tempo, al 37'. La Juventus concluderà l'avventura europea ai quarti di finale, in cui i bianconeri escono dalla competizione dopo il doppio confronto contro il Liverpool. I Reds vinsero poi la competizione, nella celebre notte di Istanbul, contro il Milan.