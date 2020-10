Autunno 2016, ancora non si è chiusa la vicenda Calciopoli e dopo essere ripartita dalla Serie B dieci anni prima la Juventus è tornata a dominare la Serie A in lungo e in largo. E' il 28 ottobre quando il club bianconero presenta ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar che aveva respinto la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Figc. Una richiesta danni passata da 443 a 581 mln di euro per via degli interessi.