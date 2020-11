28 novembre, una data da Inter-Juventus. In questa giornata sono infatti andata in scena ben due derby d’Italia terminati con il medesimo risultato: 2-2. Il primo nel 1993, con la doppietta di Ruben Sosa a neutralizzare i gol di Roberto Baggio e Möller. Il secondo, altrettanto spettacolare, nel 2004: segnano Zalayeta e Ibrahimovic su rigore, poi Vieri e Adriano agguantano il pareggio per i nerazzurri a San Siro. Due Inter-Juve, due risultati identici: accadde il 28 novembre.