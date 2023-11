Una nuova era, in. Il 28 novembre 2022 sarà ricordato per sempre come il giorno in cui è cambiato tutto. In cui Andrea Agnelli, da salvatore della patria, ha lasciato il club guidato per 10 anni (di successi), in una situazione finanziaria certamente complicata.Il 28 novembre 2022 però segna un prima e un dopo nella storia bianconera: è stato un punto enorme e ha lasciato il futuro con tante più nubi. Elkann ha preso poi in mano il club, affidandolo a Maurizio Scanavino (subito direttore generale) e successivamente al presidente Ferrero. Ma un anno fa sì, è cambiata la storia della Juve. Per sempre.