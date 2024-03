Esattamente 25 anni fa si giocava. Il precedente di cui si celebra oggi la ricorrenza è piacevole per i colori bianconeri: nella stagione 1997/'98, conclusa con lo scudetto, il 28 marzo la squadra di Marcello Lippi rifilò un netto 4-1 ai rossoneri guidati in panchina da Fabio Capello. Al "Delle Alpi" sono andati a segno con una doppietta ciascuno Alex Del Piero e Pippo Inzaghi, con il gol della bandiera realizzato per il Milan da Zvonimir Boban.