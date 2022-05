Un (doppio) anniversario non propriamente felice, quello di oggi, per il popolo bianconero. Sia nel 1997 che nel 2003, il 28 maggio la Juve perdeva in finale di Champions League, la prima volta contro il Borussia Dortmund per 3 a 1, la seconda contro il Milan di Carlo Ancelotti ai calci di rigore (dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari), in entrambi i casi con Marcello Lippi in panchina. Quella di 19 anni fa è stata una sconfitta particolarmente dolorosa per la Signora, che si vide scivolare dalle mani la Coppa dalle grandi orecchie proprio all'ultimo istante, peraltro in un "derby" con i rivali rossoneri. E proprio questa sera Ancelotti avrà la possibilità di giocarsi l'ennesima finale della sua carriera, questa volta con il Real Madrid che affronterà il Liverpool a Parigi.