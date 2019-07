Pochi gol, ma importanti: Gianluca Zambrotta non è mai stato un bomber (dopotutto non rientrava fra i suoi incarichi), ma le sue marcature hanno sempre avuto un certo peso. Indimenticabile la rasoiata con la maglia dell’Italia nei quarti di finale del Mondiale 2006 contro l’Ucraina, ma anche la prima rete segnata con la Juventus è degna di nota. Accadde il 28 luglio 1999, nella sfida di andata delle semifinali di Coppa Intertoto con il Rostov: inserimento sulla destra e botta a beffare Kutepov. I bianconeri avrebbero poi vinto quella competizione: unico titolo della breve carriera juventina di Carlo Ancelotti, il primo per un ragazzo appena arrivato dal Bari e chiamato Gianluca Zambrotta.