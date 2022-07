Jeno, ungherese, può essere di fatto considerato il primo autentico allenatore che la Juve ha avuto al suo servizio. Arrivò alla Juve nel 1923, con compiti non solo di allenatore, ma quasi da General Manager. Arrivà alla Juve a 38 anni, con un fisico da atleta che lo rendeva ancora più forte di molti giocatori bianconeri. Karoly scelse di vivere a Rivoli e risolse molte situazioni tecniche e tattiche con coscienza e serietà. Fece benissimo e si spense proprio il 28 luglio. Era il 1923 e il suo ricordo è ancora ben vivo: uomo giusto, bene educato, atleta dì classe ed insegnante di calcio, come ce ne furono pochi in Italia.