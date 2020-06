Era il 28 giugno 1942 quando la Juventus ha alzato al cielo la sua seconda Coppa Italia della storia. In panchina c'era l'argentino Luis Monti, in campo è stata una partita a senso unico contro il Milano (la squadra che poi sarebbe diventata Milan): dopo l'1-1 della gara d'andata (vantaggio di Bellini per i bianconeri e pareggio di Cappello), finì 4-1 al ritorno; decisiva la tripletta dell'italo-albanese Riza Lushta, con in mezzo il calcio di rigore trasformato da Vittorio Sentimenti (il terzo di cinque fratelli).