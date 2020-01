Il 28 gennaio del 2010 la Juventus scende in campo allo stadio Meazza di Milano contro l'Inter, per la sfida valida per i quarti di Coppa Italia. I nerazzurri di José Mourinho sono lanciati verso lo storico Triplete, mentre i bianconeri di Ciro Ferrara vivono una stagione da incubo. Eppure, Diego sigla il gol del vantaggio ospite, pareggiato al minuto 71 da Lucio. A un minuto dalla fine arriva la rete decisiva di Mario Balotelli, che insacca alle spalle di Gianluigi Buffon, ma non esulta, scatenando l'ira di San Siro, pur nei festeggiamenti.