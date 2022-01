Il 28 gennaio del 2001 la Juventus affronta il Vicenza allo stadio Delle Alpi di Torino. In un campionato sfortunato per i bianconeri, chiuso alle spalle della Roma dopo una clamorosa rimonta dei giallorossi, i veneti non riescono a frenare la corsa dei bianconeri di Carlo Ancelotti, che si impongono per 4-0. Tripletta di uno scatenato Filippo Inzaghi e quarta rete di Edgar Davids, per un risultato mai in discussione. Peccato, però, per come sia finita la stagione.