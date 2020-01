Il 28 gennaio 1942 fu il giorno di un cambio di guida tecnica in casa Juve. Dopo quattordici giornate, infatti, una leggenda come Giovanni Ferrari rassegnò le proprie dimissioni dal ruolo di allenatore giocatore della formazione bianconera che si trovava ormai invischiata in una posizione di metà classifica. Al suo posto un'altra leggenda come Luisito Monti, che condusse la Juve fino a fine stagione che si concluse con il sesto posto. Da segnalare come Ferrari però rimase in rosa, completando quella che rimase l'ultima avventura da calciatore: dopo le dimissioni disputò ancora una partita da titolare in campionato ed una in Coppa Italia, a fine stagione il ritiro e il passaggio all'allora Ambrosiana Inter come allenatore.