Non solo molti i precedenti della Juventus il giorno 28 dicembre, dato che raramente i bianconeri sono scesi in campo sul finire di annata. C'è, però, una partita che farà sorridere tutti i tifosi della Vecchia Signora, in particolare quelli non più giovanissimi. Il 28 dicembre del 1969 i bianconeri sconfiggono per 3-0 la Roma allo Stadio Olimpico. Partita senza storia, decisa dai gol di Anastasi, Zigoni e Haller. Un tris da urlo per la squadra di Helenio Herrera, che però a fine anno giunge alle spalle dello storico Cagliari di Gigi Riva in classifica. Il 1969, se non altro, si conclude in bellezza per la Juventus.