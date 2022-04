1







di Il Gobbo

Ci sono immagini che puoi sentire. Basta un fotogramma e subito la memoria va lì, richiamando le emozioni di un momento bellissimo. E' il 28 aprile 2018, esattamente quattro anni fa. Il gol di Higuain a San Siro è quello che consegna alla Juventus lo scudetto 2017/18: manca poco alla fine, i bianconeri sono sotto 2-1, poi il pareggio, poi il Pipita a 1' dal termine, su una palla deliziosa di Dybala. E quel grido, firmato Repice, entrato nella storia, diventato iconico: "La Juventus non muore, letteralmente, mai". Ecco, indimenticabile, anche per chi, come la Juventus, momenti così ne ha vissuto a migliaia. Ma le emozioni, quelle forti, non si scordano. E allora oggi va celebrato l'Higuain Day, il giorno di uno dei 9 più forti, discusso e non sempre al massimo, uno che alla Juve qualche rimpianto l'ha lasciato, ma che di gol pesanti ne ha fatti, eccome. E' sempre bello, così ancora di più, anche quattro anni dopo. Una goduria.



