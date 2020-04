Il 28 aprile del 2013 la Juventus scende in campo allo Stadio Olimpico di Torino per sfidare i granata in un attesissimo derby, sulla strada verso il secondo scudetto consecutivo dell'era Antonio Conte. La squadra di Giampiero Ventura tiene testa alla Vecchia Signora fino all'ultimo, poi Arturo Vidal sblocca la partita con una magia da fuori area al minuto 86. Gli animi si scaldano, Kamil Glik viene espulso e Claudio Marchisio può raddoppiare in pieno recupero. A fine stagione, come i bianconeri si augurano succeda anche quest'anno, arriva lo scudetto, davanti al Napoli secondo classificato.