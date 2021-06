#OnThisDay, nel 1993, cominciava una storia unica: @delpieroale firmava il suo primo contratto con la Juventus pic.twitter.com/LmSWXiD4oK — JuventusFC (@juventusfc) June 28, 2021

Oggi, 28 anni fa,firmava il suo primo contratto con la. Un giovanissimo Alex entrava infatti nell'ufficio die sanciva così l'inizio di una storia d'amore incredibile. "Il mio pensiero oggi non va solo al mio esordio alla Juventus con Boniperti presidente, ma anche ai suoi dettami e al mio percorso scaturito da quando lo conobbi in un pomeriggio a Udine. E anche a me disse fin da subito di tagliarmi i capelli: era un segnale che voleva dare per far capire cosa fossero per lui lo stile Juve e la figura del calciatore. Il mio pensiero va anche alla famiglia, dato che ho conosciuto personalmente il figlio Giampaolo e il nipote Filippo. Fa piacere vedere quanto riconoscimento c'è stato", queste le parole dell'ex capitano bianconero poche ore dopo l'addio al Presidentissimo.