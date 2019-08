Il 28 agosto del 1996 la Juventus gioca i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Fidelis Andria, allo stadio Degli Ulivi. E' la partita d'esordio in bianconero per ben cinque protagonisti: da Nicola Amoruso a Alen Boksic, da Paolo Montero a Christian Vieri fino soprattutto a Zinedine Zidane. Bobo ci mette appena sette minuti prima di lasciare il segno e sbloccare la partita con la rete del vantaggio, cui fa seguito il raddoppio di Antonio Conte poco dopo la mezz'ora. Il percorso della Juventus prosegue, con tanti grandi protagonisti in più.