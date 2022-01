Come racconta La Gazzetta dello Sport, arriveranno duecentosettanta milioni per lo sport. A tanto ammontano gli aiuti che potrebbero entrare nel prossimo decreto ristori. Fra un preannuncio e l’altro, si stanno meglio precisando i filoni su cui l’esecutivo interverrà in un momento tornato emergenziale per tutta la piramide dello sport, dal vertice del professionismo fino alla piccola società dilettantistica di base, aggredita ora pure dal caro bollette, con l’aumento vorticoso dei costi per l’energia.