27 settembre 2014: sono passati esattamente sette anni dalcon la maglia delladi Alvaro, segnato in casa dell'in un match poi finito 3-0. L'attaccante era approdato a Torino nelle settimane precedenti dal Real Madrid per la sua prima esperienza in bianconero, terminata alla fine della stagione 2015-16 con 27 reti all'attivo. Tornato alla corte della Vecchia Signora nell'estate 2020, da allora lo spagnolo ha messo la sua firma sulla partita per altre 23 volte, l'ultima delle quali lo scorso 19 settembre nel pareggio interno contro il. Fermato da un infortunio nella partita di ieri contro la Sampdoria, Morata attende ora di poter tornare in campo per contribuire con altri suoi gol ai successi dei bianconeri.