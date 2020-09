Compie oggi 67 anni Claudio Gentile, uno dei più grandi difensori nella storia della Juventus e dell'Italia, con cui si è laureato campione del Mondo nel 1982. Con la Juventus ha invece vinto 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa Uefa e una Coppa delle Coppe. Ha disputato in tutto 417 incontri ufficiali con la maglia della Vecchia Signora, realizzando 10 reti. È nato a Tripoli e per questo era soprannominato Gheddafi. Ma lui detestava questo appellativo, poiché la sua famiglia scappò dalla Libia propria per fuggire alle persecuzioni contro gli italiani che si prefiguravano con l'ascesa al potere del dittatore.