Juventus-Napoli è una partita che nell'ultimo decennio ha assunto dei connotati molto "caldi", tra sfide scudetto e partite trasferite dal campo ai tribunali. E il 27 ottobre è un giorno particolarmente significativo per questa sfida.Partita nervosa nel, tra espulsioni e invasioni di campo napoletane: finisce, con la Juve in doppio vantaggio con l'albanese Lushta e un rigore di "farfallino" Borel, rimontata dalle reti di Milano e Busani. Dopo la guerra, invece,grazie a un gol del grande Silvio Piola, nella sua parentesi biennale bianconera. Salto nel tempo e ci ritroviamo nel: la Juve appena tornata in Serie A dopo il purgatorio della B viene ribaltata al San Paolo dopo il vantaggio firmato Del Piero;con furenti polemiche per due rigori alquanto generosi concessi dall'arbitro Bergonzi ai padroni di casa.