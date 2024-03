Il 27 marzo del 1904 la Juventus gioca la propria seconda finale scudetto della propria storia dopo quella persa l'anno precedente. Stesso avversario, il Genoa, stesso risultato, purtroppo. Sconfitta per 1-0, con il gol di Bugnion al minuto 65, e tricolore rimandato, anche se soltanto di un anno, con i bianconeri campioni d'Italia nel 1905 per la prima volta. Da lì in avanti, sarà una cavalcata meravigliosa per la Juventus, che ha conquistato nella scorsa stagione il proprio scudetto numero 33, il sesto consecutivo.