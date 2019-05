La Serie A 2016-17 si conclude così come era iniziata: con una vittoria della Juventus. I bianconeri, nonostante lo scudetto già conquistato, non si fermano neppure al Dall'Ara e concludono la stagione a quota 91 punti. Il Bologna va in vantaggio con un bel destro a giro di Taider, ma il pareggio di Dybala e la firma finale di Kean (primo Millennial a segnare nel massimo campionato) concretizzano la rimonta. A sette giorni dalla finale di Champions League contro il Real Madrid, la Juve aveva mandato un segnale importante agli euro-avversari di Cardiff.