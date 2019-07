Il 27 luglio di 11 anni fa la Juventus di Claudio Ranieri batteva in amichevole il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp. Autori dei gol bianconeri Amauri e Iaquinta (doppietta) mentre per i tedeschi segnava Kruska su calcio di rigore a 12 minuti dalla fine. In panchina, quel giorno, c'era Claudio Ranieri per la Juve e Jurgen Klopp per il Borussia Dortmund. Nessuno poteva sapere che qualche anno dopo l'italiano avrebbe vinto lo scudetto con il Leicester mentre il tedesco avrebbe alzato la Champions League con il Liverpool. Due grandi allenatori e due signori del calcio. Quel giorno di 11 anni fa, però, fu Ranieri e sorridere. In sella alla Juve.