Nel momento in cui si devono ricordare avvenimenti, purtroppo, non sempre si può pensare a cose belle. A volte è doveroso riportare alla mente momenti tristi. In certi casi per evitare che accadano di nuovo, altre volte per festeggiare il lieto fine, che magari in quel momento sembrava impossibile. E in quel, quando Gianlucatentò il suicidio, oppresso dal terribile momento che viveva la Juventus, pensare a un lieto fine era complicato. Fortunatamente, però, l'ex terzino bianconero è sopravvissuto, ha potuto superare l'oscurità di quei giorni ed è ripartito. Ora è uno dei dirigenti della prima squadra. Vive e lavora alla Juve. E il brutto passato è solo un ricordo.