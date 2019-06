Il 27 giugno 1967 è una data storica per la Juventus: esattamente 52 anni fa il club bianconero (con Vittore Catella nel ruolo di presidente) mutava ragione sociale, diventando ufficialmente una società per azioni a capitale interamente privato dopo quasi 18 anni trascorsi come società a responsabilità limitata. Una svolta fondamentale per la Vecchia Signora, che nel 2001 è entrata a Piazza Affari (terza in ordine cronologico tra le S.p.A. del calcio italiano dopo Lazio e Roma). Juventus Football Club S.p.A.: 51 anni fa la svolta per il club italiano più vincente.