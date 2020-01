Il 27 gennaio del 2011 Amauri giocava la sua ultima partita con la maglia della Juventus. Prestazione non indimenticabile quella dell'oriundo nel 2-0 interno subito contro la Roma che con le reti di Vucinic e Taddei eliminò la Juventus dai quarti di Coppa Italia. Dopo una prima incoraggiante stagione in bianconero (14 reti messe a segno) l'attaccante brasiliano naturalizzato italiano (una presenza con gli azzurri) inizia un'involuzione che non avrà più fine. Sette gol in 40 presenze nella stagione 2009/10, tre in sedici presenze nella prima parte del 2010/11. Dopo il match con la Roma, Amari lasciò la Juventus per andare in prestito al Parma dove mise a segno sette gol in undici presenze facendo intravedere quelle doti che per troppo tempo ha tenuto nascoste alla Juventus.