27 febbraio 2014. Nove anni fa esatti laconquistava la qualificazione agli ottavi dibattendo ilper 2-0 nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale. A segno per i bianconeri Arturoal 18' e Danial 33', per un 4-0 complessivo considerando anche il risultato dell'andata sul quale una settimana prima avevano messo la firma ancora Osvaldo e Paul. In quella stagione, come i tifosi ben ricorderanno, la squadra di Antonioarrivò a un passo dall'ultima partita della competizione, che si sarebbe giocata all'Allianz Stadium, fermandosi solo in semifinale contro il Benfica.