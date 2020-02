Il 27 febbraio di venti anni fa Juventus e Roma giocavano a Torino per la prima volta nel millennio. Un appuntamento nel suo piccolo storico. Il risultato premiò i bianconeri che uscirono dall’allora Delle Alpi con una pesante vittoria sui giallorossi. I tre punti arrivarono grazie alle reti segnate da Edgar Davids e Pippo Inzaghi. Le due marcature bianconere vennero intervallate dalla rete del momentaneo pareggio messa a segno da Marco Delvecchio. I tre punti conquistati contro la squadra di Capello furono doppiamente pesanti per la Juve perché portati a casa in dieci uomini a causa dell’espulsione di Montero al 40’ del primo tempo per un tocco di mano che aveva impedito a Montella di andare a rete.