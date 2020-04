La stagione 2007-08 è quella del ritorno in Serie A della Juventus, la prima di Claudio Ranieri in panchina e la qualificazione in Champions arrivata grazie al terzo posto dietro a Inter e Roma. Una delle vittorie più belle dell'allenatore romano - preferito a Gianluca Vialli per sostituire il dimissionario Deschamps - è arrivata il 27 aprile 2008 contro la Lazio. Un 5-2 con gol e spettacolo: dopo appena 20' Chiellini e Camoranesi regalano il doppio vantaggio ai bianconeri, Del Piero e Trezeguet la chiudono definitivamente in mezz'ora. Nella ripresa i gol di Bianchi e Siviglia servono a poco ai biancocelesti; a 2' dalla fine arriva anche la doppietta personale di Giorgio Chiellini.